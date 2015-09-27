ميدو لـ في الجول: مستاء مما يحدث الآن في الإسماعيلي

عبر أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي عن استيائه الشديد لتأخر إدارة النادي في حسم أمر المعسكر الخارجي للفريق.

الإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو يستعد لانطلاق الموسم الكروي المصري الجديد.

وكان أمر إقامة معسكر خارجي للإسماعيلي قد مر بالعديد من المراحل والأزمات فانتقل من هولندا إلى أكثر من بلده ولم يستقر حتى الآن على المكان النهائي لإقامته.

وقال ميدو لـ FilGoal.com: "إقامة معسكر خارجي للفريق كان من ضمن اتفاقي مع إدارة الإسماعيلي".

وأضاف "المعسكر الخارجي من الأساسيات المهمة لأجل مشروعي بإعداد فريق قوي للإسماعيلي. نعيد من خلاله قوة الفريق".

وأتم ميدو في تصريحاته مع FilGoal.com "كلما تأخر حسم موقف المعسكر الخارجي سوف يقع الضرر على الفريق والاستعدادات للموسم الجديد".

وكان FilGoal.com قد أكد في وقت سابق إن معسكر الإسماعيلي في الوقت الحالي ما بين هولندا وتونس.