حبس خلية إرهابية نفذت 24 عملية تخريبية بمركز أبو حماد فى الشرقية 15 يوما

قررت نيابة جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار أحمد الفقى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 6 من أفراد خلية إرهابية نفذت 24 حادثًا إرهابيًا بمركز أبو حماد 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة متفجرات ومنشورات، والقيام بأعمال تروع المواطنين وتكدر السلم العام.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى، يفيد قيام الأجهزة الأمنية بأبو حماد بالتنسيق مع الأمن الوطنى، من ضبط خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية وهم كل من: "ماهر.ر"، وشقيقه "محمد"، و"حافظ.غ"، و"السيد.ب"، وشخصين آخرين، وضبط بحوزتهم 4 قنابل، وبندقية خرطوش، وفردا خرطوش، وطبنجتان، وأقنعة، وأنهم وراء ارتكاب 24 واقعة من الحوادث الإرهابية بأبو حماد منها واقعة مقتل أمين الشرطة "هانى حامد محمد"، 37 سنة، فى شهر أغسطس الماضى بـ4 طلقات أثناء توجهه لعمله بمركز شرطة أبو حماد.