بالصور.. استمرار معاناة المهاجرين على حدود مقدونيا وسط الطقس السيئ

مازال تدفق المهاجرين وطالبى اللجوء على الحدود المقدونية اليونانية مستمرا، وسط معاناة من غلق الحدود وتعنت قوات الأمن، وسوء الأحوال الجوية ونقص الطعام والمياه، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المهاجرين مازالوا بالقرب من جيفيجليا القرية الواقعة بجنوب مقدونيا، حيث تعد مقدونيا مفتاح العبور من منطقة البلقان إلى بوابة الاتحاد الأوروبى.



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المهاجرون وطالبو اللجوء يدخلون بالقرب من جيفيجليا



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المهاجرون وصلوا بعد عبور الحدود المقدونية اليونانية



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مقدونيا هى بلد العبور الرئيسى فى طريق الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى



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الآلاف من طالبى اللجوء والمهاجرين وكثير منهم من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال



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على الحدود المقدونية اليونانية



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يعانى المهاجرون من قلة الغذاء والمياه على الحدود فى المناطق التى لا يوجد بها مخيمات للإيواء



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بالقرب من جيفيجليا القرية الواقعة بجنوب مقدونيا



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أحد أطفال المهاجرين



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معاناة من غلق الحدود وتعنت قوات الأمن وسوء الأحوال الجوية