أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. استمرار معاناة المهاجرين على حدود مقدونيا وسط الطقس السيئ

Google+ Print
مازال تدفق المهاجرين وطالبى اللجوء على الحدود المقدونية اليونانية مستمرا، وسط معاناة من غلق الحدود وتعنت قوات الأمن، وسوء الأحوال الجوية ونقص الطعام والمياه، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن المهاجرين مازالوا بالقرب من جيفيجليا القرية الواقعة بجنوب مقدونيا، حيث تعد مقدونيا مفتاح العبور من منطقة البلقان إلى بوابة الاتحاد الأوروبى.

المهاجرون وطالبو اللجوء يدخلون بالقرب من جيفيجليا -اليوم السابع -9 -2015
>

المهاجرون وطالبو اللجوء يدخلون بالقرب من جيفيجليا

المهاجرون وصلوا بعد عبور الحدود المقدونية اليونانية -اليوم السابع -9 -2015
>

المهاجرون وصلوا بعد عبور الحدود المقدونية اليونانية

مقدونيا هى بلد العبور الرئيسى فى طريق الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى -اليوم السابع -9 -2015
>

مقدونيا هى بلد العبور الرئيسى فى طريق الهجرة إلى الاتحاد الأوروبى

الآلاف من طالبى اللجوء والمهاجرين وكثير منهم من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال -اليوم السابع -9 -2015
>

الآلاف من طالبى اللجوء والمهاجرين وكثير منهم من سوريا وأفغانستان والعراق والصومال

على الحدود المقدونية اليونانية -اليوم السابع -9 -2015
>

على الحدود المقدونية اليونانية

يعانى المهاجرون من قلة الغذاء والمياه على الحدود فى المناطق التى لا يوجد بها مخيمات للإيواء -اليوم السابع -9 -2015
>

يعانى المهاجرون من قلة الغذاء والمياه على الحدود فى المناطق التى لا يوجد بها مخيمات للإيواء

بالقرب من جيفيجليا القرية الواقعة بجنوب مقدونيا -اليوم السابع -9 -2015
>

بالقرب من جيفيجليا القرية الواقعة بجنوب مقدونيا

أحد أطفال المهاجرين -اليوم السابع -9 -2015
>

أحد أطفال المهاجرين

معاناة من غلق الحدود وتعنت قوات الأمن وسوء الأحوال الجوية -اليوم السابع -9 -2015
>

معاناة من غلق الحدود وتعنت قوات الأمن وسوء الأحوال الجوية


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365