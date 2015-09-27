سامح عاشور يعلن التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين غدا

قال سامح عاشور، نقيب المحامين الحالى، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إنه سيتقدم غدا الاثنين، بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين فى الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها يوم 8 نوفمبر القادم، وذلك فى أول أيام فتح باب الترشح.

وأضاف "عاشور" لـ"اليوم السابع" أن مجلس النقابة الحالى سيدير شئون النقابة ويسير الأعمال فيها حتى انتهاء الانتخابات وتسليمها للمجلس الجديد المنتخب، مؤكدا عدم صحة ما يثيره البعض عن ترك إدارة شئون النقابة للجنة قضائية لحين الانتهاء من إجراء الانتخابات.

ويبدأ غدا الاثنين، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين (نقيبا وأعضاء) لمدة أسبوع حتى يوم 4 من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم فتح باب الطعون والاعتراضات يوم 7 أكتوبر، وإعلان أسماء المرشحين وفقًا للجدول الزمنى لانتخابات النقابة يوم 15 أكتوبر 2015، وإعلان الكشف النهائى 17 أكتوبر، والفصل فى الاعتراضات والطعون يوم 25 أكتوبر، والانتخابات 8 نوفمبر.