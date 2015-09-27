طارق العوضي يتولى الدفاع عن حمدي الفخراني بقضية الرشوة

تولى المحامي طارق العوضي الدفاع عن حمدي الفخراني البرلماني السابق المتهم فى قضية رشوة.

وكان اجتماع قد دار بين عبير الفخراني نجلته، وطارق العوضي المحامي خلال إجازة عيد الأضحى، اتفقا فيها الطرفان على كل التفاصيلـ وتسلم العوضي ملف القضية.

وسيحضر العوضي أولى جلسات المحاكمة بدءًا من الجلسة القادمة والتي ينظر فيها تجديد حبس الفخراني.

وكان قد جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بحضور المستشار مدحت مكي رئيس نيابة الأحداث الطارئة، حبس المهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب وزعم استغلال النفوذ وطلب رشوة.

يذكر أن الفخراني، متهم بتلقي “رشوة” 3.5 مليون جنيه من رجل أعمال، مقابل إعادة قطعة أرض له دخل بسببها في صراع مع الحكومة.