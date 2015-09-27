أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

طارق العوضي يتولى الدفاع عن حمدي الفخراني بقضية الرشوة

Google+ Print
طارق العوضي يتولى الدفاع عن حمدي الفخراني بقضية الرشوة طارق العوضي يتولى الدفاع عن حمدي الفخراني بقضية الرشوة

طارق العوضي

تولى المحامي طارق العوضي الدفاع عن حمدي الفخراني البرلماني السابق المتهم فى قضية رشوة.

وكان اجتماع قد دار بين عبير الفخراني نجلته، وطارق العوضي المحامي خلال إجازة عيد الأضحى، اتفقا فيها  الطرفان على كل التفاصيلـ وتسلم العوضي ملف القضية.

وسيحضر العوضي أولى جلسات المحاكمة بدءًا من الجلسة القادمة والتي ينظر فيها تجديد حبس الفخراني.

وكان قد جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، بحضور المستشار مدحت مكي رئيس نيابة الأحداث الطارئة، حبس المهندس حمدي الفخراني البرلماني السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب وزعم استغلال النفوذ وطلب رشوة.

يذكر أن الفخراني، متهم بتلقي “رشوة” 3.5 مليون جنيه من رجل أعمال، مقابل إعادة قطعة أرض له دخل بسببها في صراع مع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى