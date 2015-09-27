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وصول 8500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس

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وصول 8500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس وصول 8500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس

صورة أرشيفية

صرح عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامي، لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء “الزيتيات”، يستعد اليوم “الأحد”، لاستقبال السفينة “ماريمار جاز”، وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز، والقادمة من ميناء ينبع السعودي .

ويستعد ميناء “بورتوفيق”، لاستقبال السفينة “الفيروز”، وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة ، كما يستقبل ميناء “الادبية”، السفينة سما، وعلى متنها 2000 طن كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة .

ويشهد ميناء “سفاجا”، اليوم استقبال السفينة فنتيورا بايرل، وعلى متنها 29 ألف و435 طن الومنيوم قادمة من الهند لصالح مصنع الالومنيوم .

كما يستعد ميناء “نويبع”، اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة، وعلى متنها 143 راكب و7 سيارة و1 باص جيت، والسفينة سينا، وعلى متنها 44 شاحنة .

وشهد الميناء، بالأمس استقبال العبارة “ايلة”، وعلى متنها 190راكب، و3 سيارة و 20 شاحنة، والسفينة “سينا”، وعلى متنها 89 شاحنة خلال رحلتين،  كما غادر الميناء العبارة “ايلة”، وعلى متنها 29 راكب و العبارة “برنسيسة”، وعلى متنها 113 راكب و13 سيارة،  والسفينة “سينا”، وعلى متنها 59 شاحنة.

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