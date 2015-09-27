بالصور.. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في معبد الكرنك

احتفلت محافظة الأقصر اليوم الأحد بيوم السياحة العالمي، حيث تم تنظيم فعالية فنية سياحية بمعبد الكرنك شملت عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية وتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.

شارك في الفعالية التي أقيمت تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر كلا من العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر واللواء حسني حسين مساعد مدير شرطة السياحة والآثار وحسن جيلاني مدير إدارة التنمية السياحية وزكريا حسين مدير مكتب وزارة السياحة وقيادات السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .

ووجه رئيس مدينة الأقصر خلال الاحتفالية دعوة لكل السياح من كافة أنحاء العالم لزيارة الأقصر مؤكدًا أن المحافظة آمنة تمامًا والسياح يتجولون فيها بكل حرية ولا يوجد ما يعكر صفوهم .

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أن الفترة القادمة سوف تشهد تنظيم الأحداث والمؤتمرات والفاعليات التي تساهم في تنشيط السياحة وذلك في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي و تقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة .

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم السياحة العالمي يوافق يوم 27 سبتمبر ويقام هذا العام تحت تحت شعار ( مليار سائح .. مليار فرصة) .