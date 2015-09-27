التحقيق مع مُتهم قام بإلقاء حقيبة أمام مديرية أمن المنيا‎

تحقق مديرية أمن المنيا، مع أحد المُتهمين، والذي قام بإلقاء حقيبة أمام مديرية أمن المنيا، وفر هاربًا، حيث قامت الأجهزة الأمنية بمطاردته، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا، والذي يُفيد بقيام أحد الأشخاص، وكان يستقل دراجة بُخارية، بإلقاء حقيبة مغلقة أمام مبنى مديرية أمن المنيا، وفر هاربًا، وقامت قوات الأمن بمطاردته، وإلقاء القبض عليه، وتم إغلاق الشارع أمام مديرية الأمن، وإخلاؤه من المارة، واستدعاء خبراء المُفرقعات، وتبين أنها حقيبة تحوي زجاجات فارغة، وجاري التحقيق مع المُتهم.