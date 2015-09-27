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غدًا.. مليون و250 ألف طالب في مدارس المنيا

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غدًا.. مليون و250 ألف طالب في مدارس المنيا غدًا.. مليون و250 ألف طالب في مدارس المنيا

صورة أرشيفية

أكد  رمضان عبدالحميد،  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن حوالي مليون و250 ألف طالب وطالبة، ينتظمون غدًا “الاثنين”، في أيام العام الدراسي الجديد بكافة مراحله التعليمية مُوزعين على 2800 مدرسة بمراكز وقرى المُحافظة.

 وأشار “عبدالحميد”، إلى أن 29 مدرسة جديدة، قد دخلت الخدمة مع بداية الدراسة في التعليم الابتدائي والإعدادي، في حين أن هناك ما يقرب من 9 مدارس فقط، تم تحويل طلابها إلى  معاهد أزهرية قريبة منها،  نظرًا لأعمال الإحلال والتجديد والصيانة، التي تتم بداخل تلك المدارس.

وقال “عبدالحميد”، حول توزيع الكتب على المدارس قبل العام الدراسي : ” أنه قد تم توزيع الكتب بالتعليم الابتدائي بنسبة 96 %، والتعليم الإعدادي بنسبة 93 %، والتعليم الثانوي بنسبة 85 %، وأن توزيع الكتب المدرسية، ليس مرتبطًا بدفع المصروفات، باعتبار أن رسوم الكتب تدخل في الأنشطة المدرسية، التي يُمارسها الطلاب خلال العام الدراسي.

  وأكد وكيل الوزارة، أنه تم تعيين 1289 مدرسًا جديدًا مُوزعين على كافة مدارس المُحافظة التي تعاني من عجز المدرسين، لافتًا إلى أنه تم سد العجز بالمدارس من خلال نقل عددٍ من المدرسين بالمدارس ذات العمالة الزائدة إلى المناطق النائية، التي تعاني من عجز في أعداد المدرسين، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 202 لسنة 2015م، والخاص بتوزيع عادل للمدرسين في كافة المدارس.

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