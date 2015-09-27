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هيئة الأسرى الفلسطينيين تتهم إسرائيل بالسعى لقتل المضربين عن الطعام

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هيئة الأسرى الفلسطينيين تتهم إسرائيل بالسعى لقتل المضربين عن الطعام هيئة الأسرى الفلسطينيين تتهم إسرائيل بالسعى لقتل المضربين عن الطعام
اتهمت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، حكومة إسرائيل بالسعي لقتل الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإدارى، برفضها نقلهم إلى المستشفيات بعد تردى وضعهم الصحي بشكل كبير خلال 40 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام.

وذكرت الهيئة ـ في بيان اليوم الأحد، "أن حكومة إسرائيل تتعمد إرهاق الأسرى وحرمانهم من العلاج والفحوصات الطبية وتزجهم في زنازين عزل سيئة في أقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة المحامين لزيارتهم بهدف كسر الإضراب والضغط عليهم".

وأشارت إلى أنها رفعت التماسا عاجلا لـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، لنقل المضربين إلى المستشفيات ووضعهم تحت الإشراف الطبي بسبب تردي أحوالهم الصحية، خاصة أنهم لا يتناولون سوى الماء.
>وقالت الهيئة "إن زعماء إسرائيل ورؤساء عصاباتها كانوا أول من اكتوى بالاعتقال الإداري في سنوات الأربعينيات على يد الانتداب البريطانى، وأدانوا هذا الاعتقال واتهموا البريطانية بانتهاك حقوقهم الأساسية".

وأضافت أن "زعماء إسرائيل الذين اعتبروا أنفسهم ضحايا الاعتقال الإداري أول من تبنى قانون الاعتقال الإداري المأخوذ عن قوانين الطوارئ البريطانية وبدأوا في تطبيقه على الفلسطينيين منذ بداية الاحتلال عام 1967".
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مصر 365

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