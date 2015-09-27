أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ننشر صور المقاتلة الفرنسية "رافال" فى أولى ضرباتها الجوية على داعش بسوريا

Google+ Print
ننشر صور المقاتلة الفرنسية "رافال" فى أولى ضرباتها الجوية على داعش بسوريا ننشر صور المقاتلة الفرنسية "رافال" فى أولى ضرباتها الجوية على داعش بسوريا
ننشر أول صور للطائرة الفرنسية "رافال" لحظة إقلاعها وهبوطها على حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول فى الخليج العربى و قالت فرنسا اليوم الأحد إنها شنت أولى ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش فى سوريا فى مسعى للحد من تنامى وجوده هناك.

وقالت الرئاسة الفرنسية فى بيان "تؤكد بلادنا التزامها الراسخ بمحاربة الخطر الإرهابى الذى يمثله داعش سنضرب فى كل مرة يكون فيها أمننا القومى على المحك."

وقالت فرنسا إن الضربات نفذت باستخدام معلومات تم جمعها خلال عمليات الاستطلاع وبالتنسيق مع شركائها.

وقال البيان "ينبغى حماية السكان المدنيين من كل أشكال العنف.. ليس فقط من داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية لكن أيضا من التفجيرات الدموية التى (يأمر) بها الرئيس بشار الأسد."

وتابع البيان "أصبح التحول السياسى ضروريا أكثر من أى وقت مضى لجمع عناصر من النظام والمعارضة المعتدلة."

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365