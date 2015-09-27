ننشر صور المقاتلة الفرنسية "رافال" فى أولى ضرباتها الجوية على داعش بسوريا

ننشر أول صور للطائرة الفرنسية "رافال" لحظة إقلاعها وهبوطها على حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول فى الخليج العربى و قالت فرنسا اليوم الأحد إنها شنت أولى ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش فى سوريا فى مسعى للحد من تنامى وجوده هناك.

وقالت الرئاسة الفرنسية فى بيان "تؤكد بلادنا التزامها الراسخ بمحاربة الخطر الإرهابى الذى يمثله داعش سنضرب فى كل مرة يكون فيها أمننا القومى على المحك."

وقالت فرنسا إن الضربات نفذت باستخدام معلومات تم جمعها خلال عمليات الاستطلاع وبالتنسيق مع شركائها.

وقال البيان "ينبغى حماية السكان المدنيين من كل أشكال العنف.. ليس فقط من داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية لكن أيضا من التفجيرات الدموية التى (يأمر) بها الرئيس بشار الأسد."

وتابع البيان "أصبح التحول السياسى ضروريا أكثر من أى وقت مضى لجمع عناصر من النظام والمعارضة المعتدلة."



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