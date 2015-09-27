هاآرتس: جون كيرى منع عقد لقاء مباشر بين نتنياهو وعباس لاستئناف السلام

ذكرت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، منع مؤخرًا عقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن المصادر قولهم لصحيفة "هاآرتس"، إن نتنياهو وجه منذ عدة أسابيع رسائل إلى عباس اقترح عليه فيها عقد اجتماع بينهما لبحث سبل استئناف عملية السلام، مضيفة أن جهة غير أمريكية كانت تنوى ترتيب اللقاء بين الزعيمين.

وأضافت المصادر أن الرئيس الفلسطينى رد على هذه المبادرة بالإيجاب، إلا أنه طلب أولا إطلاع كيرى على ذلك والتشاور معه.

وحسب المصادر الفلسطينية والإسرائيلية طلب الوزير الأمريكى من عباس عدم لقاء نتنياهو بل الانتظار عدة أسابيع أخرى إلى حين عقد اللقاء المقرر بين كيرى وعباس فى نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد عقد هذا اللقاء مساء أمس ولم تعرف نتائجه بعد.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية قال خلال اجتماعه مع 4 سفراء إسرائيليين سابقين فى باريس يوم الاثنين الماضى أنه أعرب مؤخرًا عن استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلى إلا أن جهة ثالثة غير إسرائيلية منعت عقد هذا الاجتماع.