إسرائيل تشعل الأوضاع بالأقصى فى آخر أيام عيد الأضحى

نشبت مواجهات عنيفة صباح اليوم الأحد، فى اليوم الأخير من عيد الأضحى، بين الشباب الفلسطينى وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى باحة المسجد الأقصى، بعد أن سهلت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين اليهود اقتحام المسجد لإقامة شعائر دينية هناك.

وقام فلسطينيون فى الحرم القدسى الشريف بمحاولات الاحتلال الإسرائيلى لاقتحام الأقصى لتسهيل دخول المستوطنين اليهود للمسجد لغقامة شعائر عيد المظلة "سوكوت"، حيث قاموا بإلقاء حجارة ومفرقعات باتجاه الشرطة الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقامت الشرطة باستخدام وسائل تفريق الشغب لتفرقة عشرات الشباب الفلسطينيين.

وفى السياق نفسه، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى "تسهال" أنه تم وضع الشرطة فى حالة تأهب قصوى فى الوقت الذى تحدثت فيه أنباء عن قيام محتجين فلسطينيين بالتحصن داخل الحرم القدسى ليلا، استعدادا لنشوب مواجهات حال دخول اليهود للمسجد.

وأشارت الإذاعة العسكرية إلى أن اليوم الأحد هو اليوم الأخير من عيد الأضحى وعشية عيد المظلة "السوكوت" اليهودى، حيث يقوم بعض اليهود المتدينين بزيارة باحة الأقصى لأنه يعتبر من منظورهم المكان الأقدس بالنسبة لهم.

جدير بالذكر أن باحة الحرم القدسى تعد ثالث أقدس المواقع فى الإسلام والذى يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وقد شهد عددا من المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى انتشار الاضطرابات فى القدس والضفة الغربية.



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