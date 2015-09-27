"التعليم" تمنع التحدث فى السياسة بالمدارس وتحظر استغلال الأسوار بالدعاية

شددت وزارة التربية والتعليم على مديرى المديريات التعليمية على ضرورة عدم التطرق إلى القضايا السياسية أو الحزبية، وحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية أو الشعارات الدينية أو الشعارات الرياضية، ويتم إزالتها على الفور، وكتابة تعليمات تحث على المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة، تفعيل دور أمين الكهرباء والمياه بجميع المديريات التعليمية.

كما تهيب الوزارة، حسب بيان لها، على مشرفى الأمن بالمدارس التأكد من هوية الزائرين، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد تأكد الإشراف اليومى من خروج جميع الطلاب، وغلق باب المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، ومنع مندوبى المبيعات والدعاية وغيرهم من دخول أى مبنى من المبانى التعليمية أو عرض هدايا أو غيرها على العاملين بالمدرسة أو الإدارة وكذلك الطلاب، وخاصة مندوبى توزيع الكتب الخارجية.