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طرح كراسات شروط حجز 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل الأحد

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طرح كراسات شروط حجز 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل الأحد طرح كراسات شروط حجز 25 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل الأحد
تبدأ فروع بنك التعمير والإسكان فى بيع كراسات شروط حجز المرحلة الثانية لمشروع الإسكان المتوسط، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 12 مدينة جديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك فى تلقى مقدمات الحجز اعتبارًا من يوم 11 أكتوبر، وحتى 5 نوفمبر المقبلين.

وتتضمن المرحلة الثانية 25 ألفًا و656 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترًا، وذلك فى مدن "6 أكتوبر، والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والشروق، والعبور، وبدر، والعاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، و15 مايو".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن هناك نظامين للحجز الأول على 5 سنوات دون فوائد، والثانى من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه، بفائدة تصل إلى 8% وذلك حتى 15 سنة"، مؤكدًا أن المشروع يتم تنفيذه كـ"كومباوند" متكامل الخدمات.

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مصر 365