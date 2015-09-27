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"شفت تحرش": 11 واقعة تحرش جسدى و128 "لفظى" فى ثالث أيام عيد الأضحى

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"شفت تحرش": 11 واقعة تحرش جسدى و128 "لفظى" فى ثالث أيام عيد الأضحى "شفت تحرش": 11 واقعة تحرش جسدى و128 "لفظى" فى ثالث أيام عيد الأضحى
أعلنت حركة شفت تحرش عن أنه تم رصد 128 واقعة تحرش لفظى، و11 واقعة تحرش جسدى، خلال ثالث أيام عيد الأضحى.

وأشارت الحركة فى بيان لها، إلى أن ثالث أيام عيد الأضحى جاء بوقائع تحرش جسدية أقل مما تم رصده فى ثانى أيام العيد، بينما ارتفعت وقائع التحرش اللفظى، والتى اتسمت فى أغلبها باحتوائها على جمل وعبارات ذات طابع جنسى تهين وتحط من قدر النساء والفتيات، مضيفة أن هذا لا يعبر بالضرورة عن انخفاض جرائم التحرش الجنسى، التى تستهدف النساء والفتيات فى الأعياد أو طوال أيام السنة فى كل أنحاء جمهورية العربية.

وقال البيان: "قد لاحظ المتطوعات والمتطوعون بالمبادرة فى ثالث أيام عيد الأضحى استمرار التراجع الأمنى فى محيط منطقة وسط البلد حتى السابعة والنصف مساءً، لتظهر القوات فى الانتشار بعد ذلك، وكما تلاحظ أيضاً تراجع فى انتشار ضابطات الشرطة النسائية حتى الساعة الثامنة مساء".

وأضاف البيان أنه لاحظ المتطوعون لليوم الثانى على التوالى قيام أحد عناصر الأمن بالتحرش اللفظى بمنطقة كورنيش النيل، وقام فريق من المبادرة توجيه التوعية لهم، فيما قام بعض الذكور اللائى بصحبتهم إناث من ذويهم بالتحرش اللفظى أو الجسدى بإناث أخريات.

جدير بالذكر أن المتطوعات والمتطوعين قاموا بالتواجد ميدانيا منذ الساعة الثالثة عصراً، وحتى الساعة العاشرة مساء.

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مصر 365

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