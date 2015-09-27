مصدر بالسكة الحديد: سيجارة وراء حريق عربة قطار منوف

أفاد مصدر بسكك حديد مصر ، إن حريق آخر سيارة بقطار منوف حدث نتيجة الكراتين التى يحملها الركاب أثناء صعودهم القطار للجلوس عليها بسبب الزحام.

وتابع أن أحد الركاب قام بإشعال سيجارة وإلقائها على أحد الكراتين الملقاه بجوار دورة مياه القطار الأمر الذى تسبب فى إشعال الحريق، مضيفا أنه مع سير القطار فى اتجاه معاكس للهواء أدى إلى اشتعال العربة بالكامل دون وقوع أى إصابات.

كان قد حدث حريق صباح اليوم الأحد بقطار قادم من منوف بمحطة مصر برمسيس.

- بالفيديو.. صحافة المواطن.. تصاعد أدخنة حريق فى محطة مصر برمسيس