إنشاء سويقات بشبين القناطر لنقل الباعة الجائلين بسوق الأحد

أعلن العميد شلبى يوسف، رئيس مدينة شبين القناطر، أنه يجرى حاليا إنشاء عدد من السويقيات والباكيات لنقل الباعة الجائلين بسوق الأحد تمهيدا لنقله إلى منطقة عزبة الشقرى؛ لإعادة الشكل الحضارى وحل الاختناقات المرورية بمداخل المدينة ومحطة السكة الحديد.

وقال رئيس المدينة، إن الأجهزة التنفيذية بالمدينة شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك وأسفرت عن إزالة 10 حالات تعد على الأراضى الزراعية مقامة على مساحة فدان بقرية طحانوب إضافة إلى إزالة الإشغالات والمخالفات المقامة بميدان شبين القناطر لمنع عملية الزحام والتكدس المرورى وتسهيل لحركة المواطنين داخل المدينة.