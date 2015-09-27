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بالصور.. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمى بفعالية بمعبد الكرنك

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احتفلت محافظة الأقصر بيوم السياحة العالمى صباحا، حيث تم تنظيم فاعلية فنية سياحية بمعبد الكرنك شملت عروض مزمار وفرقة الفنون الشعبية، وتم خلالها إهداء السياح الورود والهدايا التذكارية وبطاقات التهنئة.

شارك فى الفاعلية التى اقيمت تحت رعاية محافظ الأقصر محمد بدر كلا من العميد احمد نسيم رئيس مدينة الأقصر، واللواء حسنى حسين مساعد مدير شرطة السياحة والآثار، وحسن جيلانى مدير ادارة التنمية السياحية وزكريا حسين مدير مكتب وزارة السياحة وقيادات السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على هامش الاحتفالية، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم الأحداث والمؤتمرات والفعاليات، التى تساهم فى تنشيط السياحة، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحى وتقديم كل الدعم من أجل عودة حركة السياحة.

ووجه رئيس مدينة الأقصر - خلال الاحتفالية - دعوة لكل السياح من كافة انحاء العالم لزيارة الأقصر مؤكدا أن المحافظة امنة تماما والسياح يتجولون فيها بكل حرية ولا يوجد ما يعكر صفوهم، جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم السياحة العالمى يوافق يوم 27 سبتمبر ويقام هذا العام تحت شعار ( مليار سائح.. مليار فرصة).
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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