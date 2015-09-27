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تحرير 183 مخالفة مرورية وضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات ببني سويف

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تحرير 183 مخالفة مرورية وضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات ببني سويف تحرير 183 مخالفة مرورية وضبط 10 سائقين يتعاطون المخدرات ببني سويف

حملة امنية – ارشيفية

شنت وحدة مرور إهناسيا التابعة لإدارة مرور بني سويف بقيادة الرائد أحمد هديب رئيس الوحدة، ومعاونة النقيب محمد عباس حملة مرورية مكبرة علي الطرق العامة والفرعية بالمدينة خلال أيام عيد الاضحى.

و أسفرت الحملة عن تحرير 183مخالفة متنوعة وسحب 25 عينة دم من السائقين لمعرفة تعاطيهم المخدرات من عدمة.

وتضمنت المخالفات 38مخالفة دراجة بخارية بدون لوحات ،11مخالفة سيارة بدون رخص ،56غرامة فورية ،78مخالفة متنوعة ،سحب 25عينة دم من السائقين وثبوت تعاطي 10 منهم للمخدرات .
> ومن جانبة أكد هديب على استمرارية الحملات داخل المدينة للقضاء علي المخالفات وتجاوزات السائقين.

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