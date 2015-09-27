“جوجل” متهمة بخرق قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة

اتفقت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية على التحقيق مع نظام التشغيل “اندرويد”.

أفادت بذلك وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر لها في السوق الأمريكية.

وقالت الوكالة إن ممثلين عن شركة مجهولة التقوا ممثلين عن لجنة التجارة الفيدرالية للتقدم بشكوى على الوضع المتميز الذي شكلته “جوجل” لخوادمها في أجهزة “أندرويد”، الأمر الذي يحد من تطور منتجات جانبية أخرى.

فيما رفض عملاق الإنترنت التعليق على هذا الخبر.

ولا يزال ملف “جوجل” في الوقت الحاضر في مرحلة مبكرة للتحقيق. ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطات الأمريكية والأوروبية تتبادل المعلومات، علما بأن الاتحاد الأوروبي أيضا فتح تحقيقا بشأن “جوجل” في أبريل الماضي.

يذكر أن الهيئة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار اتهمت شركة “جوجل” في 14 سبتمبر بخرق المادة الأولى للقانون الروسي الخاص بحماية المنافسة. وستعلن الهيئة في أكتوبرالقادم قيمة الغرامة التي يجب أن تفرض على “جوجل”.