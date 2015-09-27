ملياردير روسي يسلم فرنسا لوحتين لبيكاسو

سلم الملياردير الروسي دميتري ريبولوفليف السلطات الفرنسية لوحتين مائيتين لبابلو بيكاسو يفترض أنهما كانتا قد سرقتا من مجموعة لوحات تعود لابنة بيكاسو بالتبني كاترين يوتين بلا.

أفادت بذلك وكالة “فرانس بريس” الفرنسية، والمقصود هو لوحة “امرأة تمشط شعرها” المائية، ولوحة “إسبانية ومروحة” المائية اللتان اشتراهما الملياردير عام 2013 من إيف بوفيه رجل الأعمال والباحث السويسري في مجال الفن التشكيلي مقابل 27 مليون يورو.

ورسمت على هاتين اللوحتين أم كاترين وزوجة بيكاسو الراحلة.

ونقلت “فرانس بريس” عن الملياردير قوله إن اللوحتين تشكلان قيمة فنية وعاطفية كبيرة لابنة بيكاسو.

وتُجري السلطات الفرنسية حاليا تحقيقا في موضوع سرقة اللوحتين. فيما يقول رجل الأعمال إنه اشترى اللوحتين و58 تحفة فنية أخرى من شركة مثلت مصالح يوتين بلا.