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إغلاق حديقة في الأحساء بعد مقتل طفل بصاعقة كهربائية

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إغلاق حديقة في الأحساء بعد مقتل طفل بصاعقة كهربائية إغلاق حديقة في الأحساء بعد مقتل طفل بصاعقة كهربائية

أرشيفية

أغلقت إحدى الحدائق في مدينة الأحساء ، بعد تعرض طفل لصعق كهربائي من إحدى أعمدة الإنارة فيها.

وأوضح المتحدث الإعلامي المكلف لشرطة المنطقة الشرقية الرائد عثمان الغامدي أنه تم إشعار المختصين بالشركة السعودية للكهرباء للتعامل مع الموقع، وإغلاق الحديقة بالتنسيق مع أمانة المحافظة بشكل “مؤقت” حفاظا على سلامة المتنزهين، حسبما ذكرت “العربية نت”.

وأشار إلى أن مركز الشرطة تبلغ مساء الثلاثاء الماضي عن إسعاف طفل يبلغ من العمر 12 عاما من جنسية عربية، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

ووافق والد الطفل على تشريح جثمان ابنه، لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية، في حين تابعت قنصلية بلاده، ملف القضية حيث تم تحويلها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث إن العائلات في الموقع أكدت وجود مستنقع “مائي” أسفل عمود الإنارة، وأن الطفل بمجرد ملامسته للعمود سقط على الأرض.

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