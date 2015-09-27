السيسي لخادم الحرمين: نقدر جهود المملكة لخدمة الحجاج

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة في ضحايا الحادث الذي شهدته منطقة منى، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأكد السيسي، خلال الاتصال، مساندة مصر للمملكة العربية السعودية الشقيقة في هذا المصاب الجلل، مؤكداً دعم مصر الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة فيما تبذله من جهود مقدرة خلال موسم الحج.

العربية نت