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مارك زوكربيرج يعد بتوفير الإنترنت في معسكرات اللاجئين

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مارك زوكربيرج يعد بتوفير الإنترنت في معسكرات اللاجئين مارك زوكربيرج يعد بتوفير الإنترنت في معسكرات اللاجئين

مؤسس التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مارك زوكربيرج

وعد مؤسس شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مارك زوكربيرج بمساعدة إدارة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في توفير شبكة الإنترنت لمعسكرات اللاجئين.

وقال زوكربيرج في منتدى القطاع الخاص المنعقد في نيويورك في إطار القمة الأممية للتطور المستدام “الاتصالات ستساعد اللاجئين بصورة أفضل في الحصول على الدعم واستمرار اتصالهم بأقاربهم. لذلك فإن توفير الإنترنت يجب أن يكون من الأساسيات اللازمة للتطور”. لكي يتمكن سكان المعمورة من تحديد احتياجات الأجيال القادمة والمخاطر التي قد تواجههم.

وأضاف زوكربيرج، الإنترنت حاليا متوفر لنصف سكان الأرض فقط، “التطور الشامل في هذا القرن والاتصالات الشاملة مرتبطة مع بعضها بصورة وثيقة. لذلك إذا كنا نريد مساعدة الناس في الحصول على المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم والعمل في أي بقعة من الأرض، يجب أن تكون شبكة الإنترنت في متناول الجميع، وليس في متناول ثلاثة مليارات إنسان فقط، كما هو الحال في الوقت الحاضر”.

يذكر أن مارك زوكربيرج تصدّر قائمة الأشخاص الأكثر تأثيرا في العالم حسب مجلة فانيتي فير “Vanity Fair” الأمريكية. أما مجلة “فوربس” فقد وضعته في المرتبة الرابعة في قائمة أغنى االعاملين في مجال العالم الرقمي برصيد 41.2 مليار دولار، بعد بيل غيتس (79.6 مليار دولار) ولاري ايلسون (50 مليار دولار) وجيف بيزوس (47.8 مليار جولار).

 

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