تعليقًا على وصف شيرين له بالملحن الكبير.. خالد عز: شهادة تقديرمن فنانة كبيرة

وجه الملحن خالد عز الشكر للفنانة شيرين عبد الوهاب لوصفها له بالملحن الكبير،خلال أولى حلقات الموسم الثالث لبرنامج “ذا فويس”،واختيارها للمتسابق على الألفي ليكون ضمن فريقها.

وتعقيبًا على تأكيد “شيرين”حماسها لصوت “الألفى” لتشابهه مع صوت “عز”، قال الملحن المروف”شهادة تقدير حقيقية لما تلاقي فنانة بجد زى شيرين عبد الوهاب، تسمع صوت علي الألفي و يبقي أول تعليق ليها أن شبه صوتى،التقدير الحقيقي مش في ذكر شيرين لاسمى علي الهوا في اول حلقة للموسم الثالث من ذا فويس بس،التقدير الاكبر في اعتبارها ليا من كبار الملحنين، و اعجابها بصوت “علي “لانه فكرها بيا ،و تاكيد علي كلامها فعلا ضمت “علي الألفي” لفريقها بدون تردد.،شهادة كبيرة من فنانة كبيرة،الف شكر شيرين و ربنا معاكى دايما.”

وأضاف عز (اما “علي الالفي “اقولة حاجة واحدة بس (طول رقبتى يا واد يا علوة).

يذكر أن خالد لحن بأخر ألبومات شيرين “أنا كتير”،أكثرمن أغنية ،ومنها “أنا كلى ملفكك” توزيع أحمد إبراهيم ، و”ياليالى روحى” توزيع توما،و من كلمات اميرطيمه ،بالإضافة إلى “حاينين” من كلمات نصرمحروس،وتوزيع توما.