مصادرة 8 أطنان من الأغذية الفاسدة بالشارقة

صادرت بلدية مدينة الشارقة 8 اطنان من الفواكه والخضار والأسماك واللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، منها الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتي تشكل خطرا على الصحة العامة، كما تمت مصادرة بعض الاجهزة الالكترونية المضبوطة.

جاء ذلك خلال الحملة التي نفذها مفتشو بلدية مدينة الشارقة على الباعة المتجولين في منطقة الضجعة الصناعية، والتي رافقتها «البيان»، إذ بدأت الحملة في السادسة صباحا، في الوقت الذي يقوم فيه بعض الاشخاص بانشاء سوق تجاري في المنطقة للعمال الذين يسكنون هناك، يبيعون فيه الخضار والفاكهة الفاسدة بالإضافة الى اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية او التي قاربت على الانتهاء، وايضا بعض الأجهزة الإلكترونية، وذلك حرصا من بلدية مدينة الشارقة على المحافظة على السلامة والصحة العامة للمواطنين والمقيمين.

يوم الجمعة

وأكد محمد الكعبي رئيس شعبة التفتيش الميداني في بلدية مدينة الشارقة ان الحملات على الباعة المتجولين تتم في معظمها يوم الجمعة؛ في إجازة العمال، حيث يلجأ الباعة إلى انشاء سوق يبدأ منذ الفجر، مشيرا الى ان الحملة تمت في السادسة صباحا لضبط الباعة والبضاعة والتي هي في أغلبها مجهولة المصدر، وقد شارك في الحملة 30 مفتشاً.

وكشف الكعبي أن هناك تجاراً يشترون الأغذية واللحوم بأسعار زهيدة ويبيعونها في محلات السوبر ماركت والبقالات المنتشرة في احياء المدينة أو المناطق المجاورة، مشيرا الى ان هناك بعض المواد المضبوطة تكون سليمة ويتم تسليمها الى الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيعها على المحتاجين، مثل الفواكه والخضار والملابس، أما اللحوم المصادرة فيتم نقلها الى قسم الصحة لفحصها ومعرفة مدى صلاحيتها، ودائما تأتي نتيجة الفحص بأنها غير صالحة للاستخدام، وبالتالي إعدامها.

منطقة الصجعة

واوضح محمد الكعبي ان الكمية التي يتم مصادرتها كل حملة تتراوح بين 7 و8 اطنان من اللحوم والفواكه والخضار والاجهزة الالكترونية، مشيرا الى ان هذه الكمية تعتبر كبيرة، وان منطقة الصجعة من اكبر الاسواق للباعة المتجولين.

وأفاد بأنه تم تنفيذ حملتين خلال شهر سبتمبر الجاري، وستتم مواصلة الحملات حتى القضاء على هذه الظاهرة. وناشد محمد الكعبي المواطنين والمقيمين على أرض مدينة الشارقة وخاصة التجار، بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وعدم شراء المواد الغذائية والتي تعتبر مجهولة المصدر، لعدم توفر شروط الأمن والسلامة، مشيرا الى ان البلدية تبذل اقصى جهودها لعدم وصول مثل هذه المواد الى المستهلكين.

993

دعا محمد الكعبي الجمهور إلى الاتصال على الخط الساخن في البلدية (993)، في حال الاشتباه بأية مخالفات أو وجود بائعين متجولين في اي منطقة، للمساعدة على القضاء على مثل هذه الممارسات، مؤكداً أن الحملات تتم بالتعاون مع شرطة الشارقة وشركة «بيئة» التي تقوم بإزالة المخلفات وتنظيف الموقع بعد كل حملة، إضافة إلى إدارة الصحة في البلدية وقسم النفايات.