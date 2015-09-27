باكستاني يقتل رجال أعمال في أبوظبي

ألقت شرطة أبوظبي القبض على سائق شاحنة (باكستاني) للاشتباه بقتله مستثمراً من جنسيته ، بدافع الثأر والانتقام لمقتل شقيقه في باكستان، زاعماً بأن المجني عليه استأجر شخصاً قبل 6 سنوات وكلفه بقتل شقيقه آنذاك، نظير مبلغ مالي، إثر خلاف على قطعة أرض.

وأرجع العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، تفاصيل القضية إلى وقت سابق من الشهر الجاري، حينما ورد بلاغ من غرفة العمليات يفيد باحتراق مركبة في بني ياس، وبقربها شخص تشتعل فيه النيران، حيث توجهت على الفور فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

وأوضح أن المعاينة الأولية أظهرت وجود مركبة (صالون) محترقة بشكل كامل ما عدا الصندوق الخلفي، كما تبيّن وجود شخص مُلقى على جانب الطريق، على بعد أمتار قليلة من المركبة، وتظهر عليه علامات الاحتراق في جميع أنحاء جسده.

وأضاف: تولّت الفرق، إطفاء النيران التي اندلعت في المركبة، وكشفت الاستدلالات الأولية عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث، كما أثبت ذلك تقرير الطب الشرعي لاحقاً.

وبدوره، تابع المقدم جمعة الكعبي، رئيس قسم جرائم النفس في إدارة التحريات والمباحث الجنائية قائلاً: إن عناصر الشرطة اشتبهوا بأن الحادث لم يكن عارضاً، بل كان مفتعلاً على الرغم من قيام المشتبه بمحاولة طمس معالم الجريمة، والتواري عن الأنظار.

واستطرد: تم جلب المشتبه (“م. خ” – 38 سنة)، واعترف بقتله الضحية (“م . ش” – 67 سنة) بدافع الثأر والانتقام لمقتل شقيقه قبل 6 سنوات في باكستان، موضحاً أن المجني عليه من قبيلته وقريته، وتعمد مرافقته والمبيت معه أحياناً، مترقباً الفرصة المناسبة كي يستغلها ويقتله.

ونقل المقدم الكعبي، إفادة المشتبه بأنه قام بصدمه ودهسه أثناء انشغال المجني عليه بإصلاح الشبك الأمامي لمركبته بعدما توقفا على جانب الطريق، لافتاً إلى تكراره عملية الدهس، ثم ترّجل من المركبة، وسكب عليه وعلى المركبة مادة بنزين كانت بحوزته وأشعل فيهما النار ولاذ بالفرار.