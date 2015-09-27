مارسيلو: عدم تسجيل رونالدو للأهداف ليس مشكلة

(إفي): قلل مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني من عدم تمكن زميله في الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو من التسجيل أمام مالاجا في الجولة السادسة بالليجا بالمباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

ولم يسجل رونالدو في ست جولات سوى بمباراة واحدة في الليجا ولكنه تمكن خلالها من إحراز خمسة أهداف في مرمى إسبانيول.

وقال مارسيلو للصحفيين عقب مباراة مالاجا:"كنا نرغب في الفوز بالنقاط الثلاث، حاولنا هذا الأمر بشتى الطرق الممكنة من على الطرفين واختراقات المنتصف والركنيات ولكن الكرة رفضت الدخول".

وبخصوص رونالدو قال:"الأمر ليس مقلقا، كريستيانو دائما ما يهز الشباك، والأمر لم يتعلق به فقط اليوم، الجميع أتيحت له فرصا ولكن الكرة رفضت الدخول".

وأردف مارسيلو "لا توجد مشكلة ولا نشعر بالقلق، هذه المباريات توجد دائما، جيسي رودريجيز وكريم بنزيمة وإيسكو ولوكا مودريتش أهدروا أيضا، الكرة لم تكن ترغب في الدخول والحارس تصدى لكل شيء".

ورفض اللاعب انتقاد حكم المباراة الذي يفترض أنه ألغى هدفا صحيحا في نهاية المباراة لصالح إيسكو ألاركون.