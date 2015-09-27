الأيقونة فيرجسون: هذا اللاعب قادر على منح مانشستر يونايتد لقب الدوري

تحدث السير أليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق عن لاعب قادر على قيادة الفريق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتصدر فريق الشياطين الحمر المسابقة بـ16 نقطة بعد 7 جولات ويأتي خلفه جاره مانشستر سيتي بـ15 نقطة ثم وست هام يونايتد وأرسنال بـ12 نقطة.

وصرح فيرجسون للجمهور أثناء تقديمه لكتابه الجديد في مدينة مانشستر قائلا:"أعتقد أن ديفيد دي خيا قادر حقيقة على الفوز لنا بالدوري".

وجدد دي خيا عقده مع يونايتد حتى عام 2020 بعدما كان قريبا من الانتقال لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.