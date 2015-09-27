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جوارديولا: خماسية ليفاندوفسكي ذكرتني فورا بهذا اللاعب

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جوارديولا: خماسية ليفاندوفسكي ذكرتني فورا بهذا اللاعب جوارديولا: خماسية ليفاندوفسكي ذكرتني فورا بهذا اللاعب

شبه جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ الألماني مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي بلاعب كرة السلة الأمريكي ستيف كوري.

وعبر جوارديولا عن إعجابه بما حققه ليفاندوفسكي الذي أصبح أسرع لاعب كرة قدم في التاريخ يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة.

وأحرز الدولي البولندي خمسة أهداف خلال تسع دقائق في مباراة انتهت بفوزه فريقه 5-1 على فولفسبورج بالدوري الألماني.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي:"عندما أحرز ليفاندوفسكي خمسة أهداف فكرت في ستيف كوري لاعب فريق جولدن ستيت واريورز فهو دائما يسجل ثلاثيات ثم ينفجر في المباراة".

وأضاف "ليفاندوفسكي مثل كوري عندنا. ما قام به مستحيل ولا أعتقد أنه سيحدث مجددا".

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