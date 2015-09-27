بلليجريني: مانشستر سيتي سيفوز بدوري الأبطال

يرى مانويل بلليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه يوما ما سيصبح قادرا على الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويعتقد المدرب التشيلي أن فريقه مازال يتحسن مع الوقت وأنه يسعى لأن يكون في قوة فريق برشلونة الحالي.

وقال بلليجريني إن فريقه "مازال صغيرا مقارنة ببرشلونة وريال مدريد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس" وأنه "صعد للقمة في السنوات الأخيرة ومازال يتحسن في كل موسم".

وأكد بلليجريني أن "الفريق سيستمر في التطور وسيصبح كبيرا قادرا على الفوز بدوري الأبطال".

وخسر سيتي مباراته الثالثة على التوالي حين هزمه توتنام السبت في الجولة السابعة من الدوري 4-1.

وتلقى الفريق خسارته الأولى هذا الموسم على يد يوفنتوس بهدفين لهدف على ملعبه في دوري الأبطال قبل أن يفوز عليه وست هام يونايتد بنفس النتيجة في عقر داره في الدوري.

ولم يتخط سيتي دور الـ16 مطلقا في مشاركاته السابقة في دوري الأبطال رغم حصده للقب الدوري مرتين في السنوات الأخيرة.