زعامة الكالتشيو - إنتر ضد فيورنتينا.. ما علاقة المباراة بأمر لم يحدث في الدوري من 16 سنة

يستضيف متصدر الدوري الإيطالي إنتر ميلان وصيفه فيورنتينا الأحد على ملعب جوسيبي مياتزا في مباراة قد تشهد أمرا لم يحدث في المسابقة منذ عام 1999.

يتربع إنتر على عرش الكالتشيو بالعلامة الكاملة (15 نقطة) من الخمس جولات الأولى ويواجه تحديا صعبا أمام الفيولا الذي جمع 12 نقطة من 4 انتصارات وتلقى خسارة وحيدة ضد تورينو.

ويسعى إنتر لتوسيع الفارق مع منافسيه بتحقيق الفوز السادس على التوالي كي يستمر في مشواره نحو اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009-2010.

بينما يطمح الفيولا للفوز لتصدر المسابقة لأول مرة منذ زمن بعيد ولكي يثبت للجميع قدرته على المنافسة على اللقب مع مدربه الجديد البرتغالي باولو سوزا.

فإذا فاز فيورنتينا فإنه سيتصدر الدوري لأول مرة منذ الجولة الـ20 لموسم 1998-1999.

فمنذ ذلك الوقت لم يحتل الفيولا المركز الأول في المسابقة الإيطالية على مدار الـ16 موسم الأخيرة.

سيد

نافس فيورنتينا بقوة ذلك الموسم (98-99) على لقب الدوري رفقة لاتسيو وبارما وميلان.

واستطاع تصدر المسابقة جولات عديدة مع مدربه المخضرم الـ"سيد" جيوفاني تراباتوني قبل أن يتعثر في النهاية ويحتل المركز الثالث بـ56 نقطة خلف البطل ميلان (70 نقطة) والوصيف لاتسيو (69 نقطة).

وضم الفريق بين صفوفه نجوما عديدة منها الحارس فرانشيسكو تولدو والمدافع التشيكي توماس ريبكا ولاعب الوسط الألماني جورج هاينريش وصانع الألعاب البرتغالي روي كوستا والبرازيلي إدموندو والبلجيكي لويس أوليفيرا والهداف الأرجنتيني الكبير جابرييل باتيستوتا.

فهل يقهر زملاء الدولي المصري محمد صلاح السابقين فريق إنتر على ملعبه ويثبتوا قدرتهم على المنافسة على اللقب؟