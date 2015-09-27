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جيرارد يكشف: طلب غريب جعلني أرفض الانضمام لريال مدريد

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جيرارد يكشف: طلب غريب جعلني أرفض الانضمام لريال مدريد جيرارد يكشف: طلب غريب جعلني أرفض الانضمام لريال مدريد

كشف ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول السابقة لماذا لم ينضم لريال مدريد الإسباني الذي سعى بقوة لضمه؟

وقال جيرارد في تصريحات لصحيفة (ليفربول إيكو):"بشكل شخصي كنت متحمسا لفكرة الانتقال لريال مدريد بصفته أحد أعظم أندية العالم ولكن الرغبة لم تكن ملحة لأنني ألعب في فريق لا يقل عظمة هو ليفربول".

وأضاف "تحدثت مع مسؤولي ريال مدريد لكنهم طلبوا مني أن أتمرد على ليفربول كي يتسنى لهم ضمي وهذا الأمر كان مرفوض تماما بالنسبة لي بسبب حبي للريدز ولذلك فسدت الصفقة".

يذكر أن جيرارد قضى مسيرته الاحترافية كلها في ليفربول قبل أن ينتقل بداية هذا الموسم لفريق لوس أنجيلوس جالاكسي الأمريكي.

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