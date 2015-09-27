أعلنت القوات المسلحة السعودية، استشهاد مساعد قائد اللواء الثامن بجازان العميد ركن إبراهيم عمر إبراهيم حمزي متأثراً بإصابته بعد نقله للمستشفى.

وجاء في بيان القوات المسلحة، الذي بثته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن حمزي استشهد “أثناء قيامه بمهام عمله مخلصاً لدينه ومليكه مدافعاً عن وطنه ومواطنيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء الأبرار، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

والسبت تم تشييع ضحيتي انفجار لغم في جازان، وهما قائد قطاع حرس الحدود بالحرث العقيد الدكتور حسن غشوم عقيلي، ووكيل الرقيب عبدالرحمن محمد الهزازي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت الجمعة أنه “أثناء سير مجموعة من دوريات حرس الحدود على الطريق المخصص لها بمحاذاة حدود المملكة في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تعرضت لانفجار لغم، مما نتج عنه تضرر عدد من المركبات ومغادرة مستخدميها منها”.

وأضافت “وعند شروعهم في مواصلة مهامهم بالدوريات المساندة التي توجهت لنقلهم، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مواقع مختلفة داخل الأراضي اليمنية، حيث بادروا على الفور باتخاذ مواقع واقية وتبادلوا إطلاق النار مع العناصر المعادية حتى تمت السيطرة على الموقف”.

وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد قائد قطاع حرس الحدود بالحرث العقيد الدكتور حسن غشوم عقيلي، ووكيل الرقيب عبدالرحمن محمد الهزازي، وإصابة 4 أفراد من زملائهما بإصابات طفيفة”.

العربية نت