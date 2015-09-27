بالصور.. منطقة الرحاب ببورسعيد تغرق فى مياه الصرف الصحى

كارثة بيئية يرصدها اليوم السابع بمنطقة الرحاب السكنية والتى تقع بحى الضواحى ببورسعيد ويعيش سكانها وأطفالها وسط مياه الصرف الصحى التى تغرق وحداتهم.. ناهيك عن الروائح الكريهة التى تزكم الأنوف وتصيب الأطفال بالأمراض الناجمة عن التلوث البيئى والمسئولين فى غفلة.

عبير رفعت تروى المأساة بصوت حزين وتقول خلاص إحنا جبنا آخرنا بسبب مياه المجارى التى تؤرق حياتنا وتهدد أطفالنا بالأمراض والفيروسات التى تفتك بهم وسط إهمال كل الجهات المعنية، وعلى رأسهم المحافظ مجدى نصر الدين ابن البلد الذى لا يبالى بمعاناتنا ويرفض مقابلتنا لعدم مواجهته بمشكلة الصرف الصحى المزمنة.

أما سكان الدور الأرضى فقد أغلقوا كل النوافذ والشرفات والبلكونات المطلة مباشرة على مياه الصرف الصحى بسبب الحشرات والفئران والناموس الذى شرب دماء الأطفال وإصابتهم بحالة من الهرش نتيجة لدغاته.

وأضاف بعض السكان أن الفئران حولت حياتهم إلى جحيم على حد قول السكان ومفيش فايدة، وتساءلوا نعمل إيه كل واحد من المسئولين بالحى يقول روحوا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى المسئولة وللأسف المشكلة تتفاقم وأطفالنا يدفعون ثمن الإهمال.

ومن جانبهم ناشد السكان تدخل رئيس مجلس الوزراء لإيجاد حل عاجل لمشكلة مياه الصرف الصحى بمنطقة الرحاب لخلق بيئة صحية لحماية أولادهم من الأمراض القاتلة.



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