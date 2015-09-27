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وصول 333 راكبا وتداول 212 شاحنة بميناء نويبع

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وصول 333 راكبا وتداول 212 شاحنة بميناء نويبع وصول 333 راكبا وتداول 212 شاحنة بميناء نويبع
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 143 راكبا و7 سيارات و1 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 44 شاحنة.

وفى نفس السياق شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 190 راكبا و3 سيارات و20 شاحنة والسفينة سينا وعلى متنها 89 شاحنة خلال رحلتين.

وأضاف عبد الرحيم أنه قد غادر الميناء العبارة آيلة وعلى متنها 29 راكبا والعبارة برنسيسة وعلى متنها 113 راكبا و13 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 59 شاحنة.

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مصر 365