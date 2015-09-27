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أوقاف سوهاج تنتهى من جمع جلود الأضاحى لبيعها لصالح مرضى فيروس سى

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أوقاف سوهاج تنتهى من جمع جلود الأضاحى لبيعها لصالح مرضى فيروس سى أوقاف سوهاج تنتهى من جمع جلود الأضاحى لبيعها لصالح مرضى فيروس سى
قال الشيخ عبد الرحمن اللاوى، مدير المساجد بمديرية الأوقاف بسوهاج، إنه تم الانتهاء من جمع جلود الأضاحى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والمجالس المحلية، وسيتم حصر أعداد الجلود وبيعها والتبرع بثمنها لصالح مرضى فيروس سى بالمحافظة.

وأضاف مدير المساجد أن جمع جلود الأضاحى والتبرع بها لصالح مرضى فيروس سى جاء بناء على الاتفاق بين المحافظة ومديرتى الأوقاف والشباب والرياضة لمساعدة المرضى من خلال بيعها والتبرع بثمنها.
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