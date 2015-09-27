بالصور.. رئيس مدينة كفر شكر لأطباء مستشفى المركزى: يجب ألا يشترى مرضى أدوية

شدد المهندس محمد الهادى، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، على الأطباء بمستشفى كفر شكر المركزى بعدم تكليف المرضى بشراء أى دوية ومستلزمات طبية من الخارج، فيما أوضح الدكتور محمد جودة، نائب مدير المستشفى، أن كافة الأدوية متوافرة داخل المستشفى وبكميات كبيرة.

جاء ذالك أثناء تفقد الهادى لأقسام مستشفى كفر شكر المركزى للاطمئنان على أحوال المرضى حيث قام بزيارة قسم الاستقبال والعناية المركزة ووحدة الغسيل الكلوى التى تضم 156 سريرًا، وتصادف وجود 125 مريض غسيل كلوى حيث غمرتهم الفرحة من اللفتة الإنسانية للزيارة والسؤال على أحوالهم، وتم الاطلاع على سجلات حضور وغياب ونوبتجيات الأطباء والتمريض.

واكتشف رئيس المدينة أن إدارة المستشفى تقوم بشراء شرائط قياس السكر وبعض الأدوية للمرضى على نفقتها الخاصة بسبب نفاد الكمية الواردة من مديرية الصحة بالقليوبية، وذلك من خلال صندوق الخدمات ومساعدات أهل الخير ولم يتم تسجيلها بسجلات الأدوية المنصرفة لعدم تبعيتها للأدوية المدعمة من قبل وزارة الصحة وأيضًا تبرع العديد من أهل الخير للمستشفى بماكينات غسيل للكلى وبعض الأدوية لهم فى ظل تصريحات وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتوافر جميع الأدوية.

وطالب الهادى الأطباء وإدارة المستشفى بضرورة تواجد الأطباء وهيئة التمريض فى كافة الأقسام مع حسن معاملة المرضى وعدم تحميلهم أى أعباء مالية من خلال شرائهم أدوية وإجراء تحاليل وأشعات من خارج المستشفى.



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