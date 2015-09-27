أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القومى للمرأة بشمال سيناء ينتهى من توزيع مستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة

Google+ Print
القومى للمرأة بشمال سيناء ينتهى من توزيع مستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة القومى للمرأة بشمال سيناء ينتهى من توزيع مستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة
انتهى فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم، من توزيع شنط ومستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة بشمال سيناء.

وقالت حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، إن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الشريكة قام بتوزيع دفعة من الشنط ومستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وعلى أهالينا القادمين من الشيخ زويد ورفح بمقر قامتهم بالعريش.

أضافت الشريف، أن الشنط ومستلزمات المدارس من أقلام وكراريس مقدمة من عدد من رجال الأعمال وأصحاب المكتبات وأهل الخير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365