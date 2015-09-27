القومى للمرأة بشمال سيناء ينتهى من توزيع مستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة

انتهى فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء، اليوم، من توزيع شنط ومستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة بشمال سيناء.

وقالت حسناء الشريف، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، إن فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الشريكة قام بتوزيع دفعة من الشنط ومستلزمات المدارس على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا وعلى أهالينا القادمين من الشيخ زويد ورفح بمقر قامتهم بالعريش.

أضافت الشريف، أن الشنط ومستلزمات المدارس من أقلام وكراريس مقدمة من عدد من رجال الأعمال وأصحاب المكتبات وأهل الخير.

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