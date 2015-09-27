وصول 8500 طن بوتاجاز و250 سيارة لموانئ السويس

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

على جانب آخر، يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة الفيروز وعلى متنها 250 سيارة قادمة من جدة، كما يستقبل ميناء الأدبية السفينة سما وعلى متنها 2000 طن كلوريد بوتاسيوم قادمة من العقبة.

يشهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينة فنتيورا بايرل وعلى متنها 29 ألفًا و435 طن ألومنيوم قادمة من الهند لصالح مصنع الألومنيوم.

يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 143 راكبًا و7 سيارات و1 باص جيت والسفينة سينا وعلى متنها 44 شاحنة.

وفى نفس السياق، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة أيلة وعلى متنها 190راكبًا و3 سيارات و20 شاحنة، والسفينة سينا وعلى متنها 89 شاحنة خلال رحلتين، كما غادر الميناء العبارة أيلة وعلى متنها 29 راكبًا والعبارة برنسيسة وعلى متنها 113 راكبًا و13 سيارة والسفينة سينا وعلى متنها 59 شاحنة.