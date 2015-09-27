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قيادات التعليم بشمال سيناء يتفقدون المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد

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قيادات التعليم بشمال سيناء يتفقدون المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد قيادات التعليم بشمال سيناء يتفقدون المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد
تفقد اليوم حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عددا من مدارس مدينة العريش، كما تفقدت بدورها ليلى مترجى وكيل مديرية التربيه والتعليم مدارس أخرى، وبدورهم زار مدراء الإدارات التعليمية بمختلف المدن المدارس للتأكيد على استعدادها للعام الدراسى الجديد.

وقالت ليلى مرتجى وكيل مديرية التربية والتعليم لـ"اليوم السابع"، إن الجولات متواصلة، وتم التأكد أنه لن تنقل مدارس لأخرى بسبب أعمال الصيانة، وأن كل المدارس فى العريش ستبدأ الدراسة بها فى مبانيها وتم اليوم التأكيد على انتهاء أعمال الصيانة وتوفير الكتب.

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