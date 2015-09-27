مصرع طفلة وإصابة شقيقتها فى انهيار شرفة عقار قديم بالإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها وأصيبت شقيقتها بعد انهيار شرفة عقار عليهما أثناء مرورهما أسفلها بمنطقة الدخيلة فى الإسكندرية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بسقوط شرفة شقة بعقار كائن بشارع عمرو بن العاص – منطقة الدخيلة الجبل.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 80 مترا تقريباً "بناء قديم" مكون من عدد "4" طوابق متكررة بكل طابق شقة ملك ورثة عبد المجيد م ال وسقوط شرفة شقة الطابق الرابع على شرفة شقة الطابق الثالث وسقوطهما بالطريق العام، مما أدى إلى وفاة الطفلة زينب ع م 11 سنة وإصابة شقيقتها ياسمين ع م سن 9 مقيمتان بدائرة القسم - تصادف مرورهما أسفل العقار".

تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة الإسعاف والمصابة لمستشفى قصر الشفاء، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى العجمى - تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة الدخيلة وجارى العرض على النيابة.