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إخلاء قطارات محطة مصر من الركاب بعد اندلاع حريق بقطار المناشى

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إخلاء قطارات محطة مصر من الركاب بعد اندلاع حريق بقطار المناشى إخلاء قطارات محطة مصر من الركاب بعد اندلاع حريق بقطار المناشى
أخلت قوات الحماية المدنية جميع قطارات محطة من الركاب بعد اندلاع حريق بأحد القطارات المتوقفة، وتبين أن القاطرة تتبع خط المناشى القاهرة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، على حريق نشب فى قاطرة متوقفة بمحطة مصر برمسيس.

حيث تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق فى أحد القطارات المتوقفة فى محطة مصر، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات لإطفائه ونجحت فى السيطرة عليه بلا وفيات أو إصابات وقامت بإخلاء الركاب.
>ومازالت قوات الحماية المدنية فى موقع الحريق من أجل أعمال التبريد لمنع نشوب الحريق مرة أخرى.

- صحافة المواطن.. تصاعد أدخنة حريق فى محطة مصر برمسيس

مصدر: النيران اندلعت فى العربة الأخيرة لقطار منوف بعد نزول الركاب
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إخلاء قطارات محطة مصر من الركاب بعد اندلاع حريق بقطار المناشى
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مصر 365

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