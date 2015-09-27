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مصدر: النيران اندلعت فى العربة الأخيرة لقطار منوف بعد نزول الركاب

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مصدر: النيران اندلعت فى العربة الأخيرة لقطار منوف بعد نزول الركاب مصدر: النيران اندلعت فى العربة الأخيرة لقطار منوف بعد نزول الركاب
سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع فى آخر عربة بقطار "فوارغ" القادم من منوف، أثناء وجوده فى محطة ، بعد إنزال ركابه.

وقال مصدر مسئول لـ"اليوم السابع"، إن القطار كان خاليا من الركاب، فى حين تصاعدت أدخنة كثيفة من آخر عربة بالقطار الذى كان قادما من منوف للقاهرة، وكان خاليا من الركاب أثناء تصاعد الأدخنة.

وأضاف المصدر، أنه تم فصل باقى العربات قبل امتداد الحريق إليها وتمت السيطرة على الحريق الذى اندلع فى العربة الأخيرة، وأن حركة القطارات بمحطة مصر منتظمة حاليا.

- صحافة المواطن.. تصاعد أدخنة حريق فى محطة مصر برمسيس

مصدر: النيران اندلعت فى العربة الأخيرة لقطار منوف بعد نزول الركاب
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إخلاء قطارات محطة مصر من الركاب بعد اندلاع حريق بقطار المناشى
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مصر 365

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