إصابة محاسب وزوجته إثر انهيار شرفة عقار قديم عليهما فى الإسكندرية

أصيب محاسب وزوجته إثر انهيار جزء من شرفة عقار فوقها أثناء مرورهما أسفله، بمنطقة قسم شرطة أول الرمل.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغا من مأمور قسم شرطة أول الرمل بسقوط جزء من شرفة شقة بالعقار رقم 13 شارع غبريال.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين أن العقار مساحته 100 متر تقريباً "بناء قديم" مكون من عدد "4" طوابق متكررة بكل طابق شقة وسقوط جزء من شرفة شقة الطابق الثالث، مما أدى لإصابة كل من طارق ف م 41 سنة محاسب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وزوجته هند ع ال خ 39 سنة ربة منزل باشتباه كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

تم نقل المصابين لمستشفى سموحة الجديد للعلاج - تم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق، وتحرر المحضر إدارى قسم أول الرمل، وجار العرض على النيابة.

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