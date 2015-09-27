بالأرقام: هذا هو أجر "السلطانة كوسيم"

باشرت الممثلة وطالبة الثانوية العامة اليونانية أنستازيا زيسليمبو، التي تعتبر أصغر نجمات اليونان سناً، تصوير الحلقات الأولى من المسلسل التاريخي "السلطانة كوسيم"، الذي ستبث أولى حلقاته قريباً في 17 دولة بالتزامن مع عرضه في تركيا على شاشة قناة ستار.

وقد تقاضت الممثلة الشابة عن دورها في المسلسل أجراً قدره 30 ألف ليرة تركية شهرياً، أي بمعدل عشرة آلاف دولار.

وقد بدأت قناة ستار التركية ببث الإعلانات الترويجية للمسلسل التي تصدرتها أنستازيا، وخلت تماماً من أي مشهد أو صور لبطلة المرحلة الثانية من المسلسل بيرين سات، التي من المفترض أن يبدأ دورها بعد الحلقة التاسعة مباشرة، أي أنها لن تدخل استوديوهات التصويرقبل نهاية العام الحالي.

وأنستازيا رغم صغر سنها معروفة في اليونان كعارضة أزياء ونجمة إعلانات جميلة ومميزة وموهوبة، واشتهرت في تركيا في سن الثامنة لمشاركتها في مسلسل "قلب الملاك" كما عرفت كممثلة مسرحية موهوبة.