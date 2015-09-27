في الحلقة الأولى من The Voice بموسمه الثالث صابر لعاصي وشيرين: "أنتو جايين ديكور"

انطلق الموسم الثالث من برنامج الهواة The Voice"ذا فويس"، ومعه أطل بعد طول إنتظار المدربون الأربعة عاصي الحلاني، وكاظم الساهر، وصابر الرباعي، وشيرين عبد الوهاب، الذين يمكن القول عنهم، أنهم "الكواترو" الأفضل والأكثر انسجاماً في برامج الهواة الفنية.

هم أربعة نجوم يحظون بشعبية واسعة على مستوى الوطن العربي، ولهم جمهور كبير يتابعهم ومن خلالهم يتابع برنامج "ذا فويس"، الذي يمكن القول إنه الوحيد الذي يركّز على صوت المشترك فقط بين برامج الهواة الفنية.

انطلقت الحلقة الأولى بحماس كبير، على مستوى المدربين الذين أبدوا حيوية كبيرة، من خلال تعليقاتهم وتحديهم لبعضهم بعضاَ، ولعل التعليق الأبرز هو الذي توجه به صابر لعاصي وشيرين حين قال لهم: "أنتو جايين ديكور" في إشارة منه إلى أن الفائز في الموسم الثالث سيكون من نصيبه، أما تعليقات شيرين فكانت لا تعد ولا تحصى، واللافت كان زعلها من المشترك التونسي حمزة الفضلاوي وإعلانها أنها ترفض أن يكون في فريقها، لأنه لم يضحك لها عندما استدارت بكرسيها إعجاباً بصوته، على عكس ما فعل مع صابر، مما أجبره على الإنضمام إلى فريقها إرضاء لها، فما كان منها إلا أن اعتذرت وعبرت عن فرحها بأن يكون في فريقها.

10 مشتركين، أطلوا في الحلقة الأولى، كان الأبرز بينهم حضوراً وشكلاً وأداء وتميزاً وصوتاً، عمر دين الذي نجح في إجبار الكراسي الأربعة على الإستدارة له، وكان سبباً في حصول جدل بين المدربين للإنضمام كل منهم إلى فريقه، ولعل أبرز التعلقات التي سمعها في محاولة لإقناعه واستدرار عطفه لكي يكون في فريقها، ما قالته له شيرين: "مش هتلاقي نفسك مع رجل زيك.. أنا هدلعك"، أما عمر فكان قد إتخذ قراره بالإنضمام الى فريق عاصي الحلاني، منذ لحظة مشاركته في البرنامج، فما كان من شيرين إلا أن قالت لعاصي:"إن ما وقعت عن الحصان ما بقاش أنا".

رنين الشعار، ابنة الفنان عبد الكريم الشعار، حاولت مرة أخرى، أن تنال فرصتها في برنامج "ذا فويس"، هي التي كانت قد شاركت منذ أكثر من عشر سنوات في برنامج "سوبر ستار" الذي تخرج منه ملحم زين وديانا كرازون ورويدا عطيه، حيث أشارت إلى أن البرنامج لم ينصفها ولم ترض على النتيجة يومها. ولقد تمكنت رنين، من إجبار شيرين وكاظم وصابر على الإستدارة لها. اما عاصي فأثنى على صوتها، مشيراً الى أن عدم استدارته لا تعني عدم إعجابه بصوتها. رنين التي اختارت الإنضمام الى فريق صابر، بررت ذلك بقولها، أنها أبصرت خلال نومها أحد الموسيقيين، ينصحها بالإنضمام الى فريق صابر.

المشتركة المغربية نجاة رجوي، التي شاركت في البرنامج، إرضاء لابنتها، هي فنانة إحترفت الغناء منذ 6 سنوات، و بعد فورزها في الحلقة الأولى، اختارت الإنضمام إلى فريق عاصي.

علي الألفي الذي جمع في وصلته، بين الأوبرا وأغنية "انساك" للراحلة أم كلثوم، إنضم إلى فريق شيرين.

المشترك حسام فريد، غنّى اللون العراقي القديم وإنضم الى فريق كاظم الساهر.

المشتركة المصرية دينا هاني، التي أنقذها في اللحظة الأخيرة استدارة عاصي لها، ظهرت والدتها في الكواليس وهي تبوس الأرض فرحاً، في خطوة بدت مستهجنة وغير مقبولة على الإطلاق.

بالنسبة إلى الستارة المزدوجة، فلم يكن إستخدامها موفقا ولم تضف شيئاً الى البرنامج، لأن المدربين الأربعة في الأساس لا يشاهدون المشتركين، خلال الغناء.

إيميه صياح التي تتولى مهمة تقديم البرنامج، بدت واثقة من نفسها، وأكثر راحة وعفوية وتلقائية عندما أطلت على المسرح، ولكنها كانت أقل ديناميكة مع أهالي المشتركين خلف الكواليس.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي