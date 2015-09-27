بطريقة مفاجئة السلطانة خديجة تزوجت في حفل عائلي صغير

بطريقة مفاجئة تزوجت الممثلة التركية سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة من خطيبها جان أوز في ألمانيا، بعد قصة حب وخطوبة دامت عامين كاملين، بحفل عائلي بسيط اقتصر على عائلتي العروسين وعدد بسيط من أصدقائهما المقربين.

وقد تألقت العروس الشهيرة سلمى أرجتش بفستان زفاف ساحر وأنيق، برز جمالها وأنوثتها الفائقة، وكان من تصميم مصممة الأزياء الشهيرة توفانا بويوكتشينار.

وحرصت سلمى على التقاط صور تذكارية لها يوم زفافها، أمام مدرستها الإبتدائية التي أمضت فيها أسعد أيام حياتها.

وكانت إحدى شهود عقد قرانها صديقتها المقربة جداً الممثلة نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، التي حضرت حفل الزفاف برفقة زوجها ليفانت فيزير أوغلو اللذين التقطا صورة تذكارية مع عائلة العروسين، وحرصت نور فتاح أوغلو إثر عودتها لزوجها بعد انفصالها عنه 4 أشهر، إلى نشر كنية زوجها بعد اسمها الأول.

وستمضي سلمى وعريسها فترة من الوقت في ألمانيا مع عائلتها قبل سفرهما إلى أوروبا لتمضية شهر عسل.

أما على صعيد العمل، لا تنوي سلمى حالياً المشاركة بأي عمل تلفزيوني باستثناء الأفلام السينمائية، وتنفيذ الحملات الإعلانية التي التزمت بها قبل زواجها.

لماذا اختارت سلمى إقامة حفل زفاف رسمي بسيط بعد أن خططت لحفل زفاف كبير؟

وسرّب المقربون من سلمى أن أرجتش خططت لإقامة حفل زفاف كبير في تركيا، لكن الأحداث المأساوية التي حدثت في تركيا وهي وقوع شهداء من الجيش التركي خلال حربهم ضد الإرهاب، ووقوع ضحايا أبرياء في عمليات إرهابية، كانت وراء إقامتها حفل قران عائلي خال من ظواهر الإحتفال المعتادة في حفلات الزفاف.

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