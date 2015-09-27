صورة - باسم مرسي يرد بطريقته الخاصة على أزمة أمير مرتضى

نشر باسم مرسي مهاجم الزمالك صورة له رفقة أمير مرتضى منصور على حسابه الرسمي بإنستجرام ردا على من ادعى أن هناك أزمة بينهما.

وكتب باسم تعليقا على الصورة "أمير صديقي وأخي ومن الشخصيات المحترمة جدا في نادي الزمالك ولا توجد مشكلة بيني وبينه كما ادعى البعض".

وتناولت تقارير وجود أزمة بين باسم وأمير سببها تحذير الأخير للأول من تحية جمهور الأولتراس في تونس حتى لا يدخل في مشكلة مع رئيس النادي.

وكان أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء قد أكد لـFilGoal.com أنه لم يحدث شيئا من هذا القبيل وأنه اجتمع مع لاعبي الزمالك ومدير الكرة إسماعيل يوسف لمناقشة الأمر.

وسيكون باسم جاهزا لمواجهة النجم الساحلي الأحد في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية بعدما نفى طبيب الفريق ابتعاده عن المباراة بسبب كدمة تعرض لها في كاحل القدم أثناء مران الجمعة.